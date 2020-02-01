Bankaların Talep Ettiği Ücret ve Komisyonlara İndirim Yapılacak!

Bankaların Talep Ettiği Ücret ve Komisyonlara İndirim Yapılacak!

Ekonomi yönetimi ve Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB), bankaların müşterilerinden aldığı ücret, komisyonlar ile alakalı önemli bir karara imza attı masrafların sayısını azaltmaya dair bir düzenleme üzerinde çalıştığıklarına değindi.

Micheal Bloomberg’in konuya yakın ve doğrudan bilgi sahibi iki kaynaktan alınan bilgi neticesinde ; bazı ücret, komisyon ve masrafların oranlarının çok yüksek olduğu düşürülmesi gerektiğine değinen hatta bazılarının tamamen kaldırılması, birkaçının da indirime gidilmesi hedefleniyor . Kaynaklar neticesinde çalışmanın tamamı önümüzdeki günler içerisinde Finansal İstikrar Komistesi'nde bütünü ile ele incelenecektir . TBB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı konu hakkında yorum yapmaktan çekindi.

Kurulu (BDDK) bilgilerine göre geçtiğimiz sene Aralık ayı itibariyle bankaların ücret, ve komisyon tutarları bankacılık hizmetlerinden elde edilmiş olan gelirler 2018 senesine göre yüzde 33 yükselme ile 49.2 milyara ulaştı ve 2004'senesinden bu tarafa en yüksek tavan a ulaştı . Bankaların bu kalemlerden elde ettiği kazançlar 2019 senesi itibariyle toplam gelirlerinin yüzde 12'si gibi çok önemli yere sahip oluyor.

Şu anda Bankaların bireysel veya Kurumsal Müşterilerinden Talep edilen yasal masraflar:

1- Tahsis ücreti



2- Ekspertiz ücreti



3- Taşınır ve taşınmaz rehin tesis ücreti



4- Vadeli Vadesiz Hesaplar için Hesap işletim ücreti (Yargı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.)