Bankalardan büyük müjde! Eksi bakiyeye 12 ay vade fırsatı ! Bankalarda artık her şey taksitlik Hükümet ve düzenleyici kurumlar taksit sayısına sınır getirirken tüketicinin imdadına bankalar yetişiyor. Kredi kartı harcamalarına sağlanan taksit imkanının yanı sıra şimdi de kredili mevduat hesaplarındaki harcamalar yüzde 1,98 faizle taksitlendirilebiliyor.

Bankalarda artık her şey taksitlik

Hükümet ve düzenleyici kurumlar taksit sayısına sınır getirirken tüketicinin imdadına bankalar yetişiyor. Kredi kartı harcamalarına sağlanan taksit imkanının yanı sıra şimdi de kredili mevduat hesaplarındaki harcamalar yüzde 1,98 faizle taksitlendirilebiliyor.

Yükselen enflasyon, artan faizler ve TL’de yılbaşından bu yana yaşanan değer kaybı vatandaşın alım gücünü olumsuz etkiledi. Tüketici kredilerinde artış seyri hükümetin ve Merkez Bankası’nın takibindeyken vatandaş kredi kartı ve kredili mevduat hesabı harcamalarını artırıyor. Alınan makroihtiyatı önlemler kapsamında tüketim harcamalarında taksit sayıları azaltılırken bir süredir bankalar taksitsiz kredi kartı harcamalarınıza yüzde 1,98 faiz ile taksit imkanı sağlıyor. Şimdi ise yeni bir uygulama var. Yüzde 1,98 faizle kullanılan kredili mevduat hesabınız yani bankanın hesabınıza tanımladığı harcama limitinizden yaptığınız harcamalar da taksitlendiriliyor. Daha önce bankaların ek hesap, taksitli avans hesabı gibi değişik adlar verdiği kredili mevduat hesabından tüketiciler yaptıkları harcamayı peşin ödemek durumunda kalıyor eğer ödeyemezse de yine günlük faizle karşı karşıya kalıyordu. Artık bankalar bu ödemelerde de 12 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

KMH hesabınız yoksa taksit yok

Bankaların yeni uygulamasını örneklendirecek olursak, tüketicinin kredili mevduat hesabı var ve belli bir limitte kullanıyor. Kira ödemesini gerçekleştirdi. Bu sırada banka bu ödemenizi kredili mevduat hesabından yapabileceğini ve tüketiciye 12 taksit imkanı sağlayabileceğini belirtiyor. Ama her müşteri için taksit sayısı ödeme gücüne ve kredi puanına göre belirleniyor. Tüketicinin kredili mevduat hesabı yoksa bu tarz nakit harcamalar için banka taksit fırsatı sunmuyor. Bu durum hem bankaların faiz gelirlerinde bir artış sağlıyor hem de tüketicilerin aylık bütçelerinde alan açılmasına fırsat veriyor. Yüzde 1,98 faizle karşı karşıya olsa da tüketici hemen taksitlendirme yapabildiği için bu tür imkanlardan yararlanmayı tercih edebiliyor.

Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre;