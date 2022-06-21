Bakan Yanık açıkladı! O paralar hesaplara yattı.. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Valiliğin uyarısı: Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek programları yürüttüklerini hatırlatarak, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri uyguluyoruz. Bu modeller içinde evde bakım yardımı önemli yer tutuyor.” dedi.

Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, “Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2.354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandı. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.