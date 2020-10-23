Bakan Pakdemirli çiftçilere yönelik destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."

Bakan Pakdemirli çiftçilere yönelik destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı

Bakan Pakdemirli çiftçilere yönelik destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 353 milyon 849 bin lira, malak desteği ödemesi kapsamında 2 milyon 670 bin lira ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiğ süt destekleme ödemeleri kapsamında 262 bin 641 yetiştiricimizin, 2 milyon 635 bin ton çiğ sütü için 353 milyon 849 bin lira destekleme ödemesi, malak desteği ödemesi kapsamında, 3 bin 610 yetiştiricimizin, 10 bin 289 baş malağı için 2 milyon 670 bin lira destek ödemesi ve Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 413 projeye 58 milyon 235 bin lira olmak üzere toplam 414 milyon 754 bin lira destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız." dedi.

Pakdemirli, Yalova'da kivi hasadı etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bereketli bir coğrafyaya sahip olduğunu, 4 mevsimde üretim ve hasadın aynı anda gerçekleştiğini söyledi.

İç Anadolu'da buğday ekim zamanı gelmişken Yalova'da kivi hasadının yapıldığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Kividen süs bitkilerine, meyve üretiminden sebzeye kadar birçok üründe marka olmuş ve bunu da kendi bileğinin hakkıyla yapmış bir şehir. Aslında yüz ölçümünün yüzde 15'i yani 119 bin dekarı işlenen tarım alanı ama Yalovalı üreticilerimiz, elindeki bu tarım alanını en iyi ve en doğru şekilde kullanarak son 18 yılda bitkisel üretim değerini, 7 kat artışla 309 milyon liraya yükseltti. Yıllık 160 milyon adede varan süs bitkileri üretimi ile Yalova Türkiye'de üçüncü sırada. Süs bitkileri, Yalova'ya yıllık 450 milyon lira katma değer sağlıyor. Hayvansal üretim değeri ise son 18 yılda 2 kat artışla 145 milyon liraya ulaştı. Bu rakamlar Yalova çiftçisinin gayretini, emeğini bize gösteriyor.