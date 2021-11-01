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Bakan müjdeyi verdi: Isınma ve elektrik için kış yardımı geliyor!

Bakan müjdeyi verdi: Isınma ve elektrik için kış yardımı geliyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu.

Bakan müjdeyi verdi: Isınma ve elektrik için kış yardımı geliyor!
01 Kasım 2021 Pazartesi 18:19

Hükümet ihtiyaç sahiplerine ısınma ve elektrik için kış yardımı yapacak.

Açıklamayı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptı.

Yanık, "Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz" dedi.

Yardımdan faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini söyleyen Yanık, "Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak" diye konuştu.

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