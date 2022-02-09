Bakan Dönmezden müjde: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz

Elektrik Kullanımında bunu yapan yandı en pahalı ve en ucuz saatler Belli oldu! Elektrik faturasında en pahalı ve en ucuz saatler hangileri? Yüzde 127'lik zamla vatandaşların tepkisini çeken elektrik faturaları sonrasında herkes 'indirimli saatleri' araştırıyor. İşte elektrikte en ucuz ve en pahalı tarifenin olduğu saat aralıkları....