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Bakan Dönmezden müjde: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz

Bakan Dönmezden müjde: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz Bakan Dönmez; 'Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz.' dedi.

Bakan Dönmezden müjde: Isparta'da faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz
09 Şubat 2022 Çarşamba 11:28
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz.

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