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Bakan Dönmez: Esnafa elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor

Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor Bakan Dönmez: Esnafa yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Dönmez, elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından belli bir kademede muhtemelen yüzde 25 indirim olacağını söyledi.

Bakan Dönmez: Esnafa elektrikte yeni tarife ile esnafın fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor
17 Şubat 2022 Perşembe 13:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

ELEKTRİKTE YENİ KARARLAR

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dernek ve vakıfların yöneticileri, abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine gidip durumlarını bildirecekler. Dağıtım şirketlerine başvuracak. İstisnasız bütün dernek ve vakıflar bu uygulamadan yararlanacaklar.

ESNAFA ELEKTRİKTE İNDİRİMLİ TARİFE

Doğlagazda 80 milyar lira, elektrikte 20 milyar liralık bir yük aldık. Geçtiğimiz yıl her haneye 5 bin liralık bir desteğimiz oldu. Bu yıl da hanelere destek miktarı geçtiğimiz yıldan daha fazla olacak. Artan maliyetler zorunlu olarak tüketicilere yansıdı.

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