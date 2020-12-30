 Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak

2021 yılı vergi dilimi oranı belli oldu Milyonlarca kişinin maaşı için vergi dilimi belli oldu! Bugünkü Resmi Gazete'de Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren vergi dilimleri de belli oldu. Buna göre yıllık olarak alınan maaş ve ikramiyeler toplamda 24.000 TL'yi geçtiğinde çalışanlar bİr üst vergi dilimine girecekler. Yani gelir vergisi %15'ten yüzde 20'ye çıkacak. İşte detaylar....