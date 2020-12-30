Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" dedi.
Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak
Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni"ne video konferans yoluyla katıldı.
Bakan Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:
Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık.
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