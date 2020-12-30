0
0
0
0
0
1
0
0

Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak

Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" dedi.

Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak
30 Aralık 2020 Çarşamba 17:53

 Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak

 Bakan Dönmez açıkladı! Doğal gaz Filyos'tan karaya çıkarılacak  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni"ne video konferans yoluyla katıldı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptık.

Ayrıntılar geliyor...

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber