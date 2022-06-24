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Bakan Bilgin'den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına hakkında açıklama

Bakan Bilgin'den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına hakkında açıklama "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bakan Bilgin'den kamu işçilerine verilecek ilave tediye kararına hakkında açıklama
Admin
Admin
24 Haziran 2022 Cuma 20:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda çalışan işçilere ilave tediye tarihlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin, Resmi Gazete'de yayımlanan, kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye tarihlerinin belirlendiği Cumhurbaşkanı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Karar doğrultusunda işçilerin ilave tediyelerinin Kurban Bayramı öncesi verileceğini belirten Bilgin, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave ödemelerinin ilk yarısının 4 Temmuz'da, diğer yarısının ise 16 Aralık'ta yapılacağına dair Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.

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