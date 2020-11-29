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Avrupa'da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

Avrupa'da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu Avrupa'da 2020 yılının ekim ayında en çok satan elektrikli araçları sizler için listeledik. İşte Avrupa'nın elektrikli araç pazarından son istatistikler.

Avrupa'da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu
29 Kasım 2020 Pazar 11:46

Avrupa'da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu

Avrupa'da 2020 yılının ekim ayında en çok satan elektrikli araçları sizler için listeledik. İşte Avrupa'nın elektrikli araç pazarından son istatistikler.

Avrupa'da, 2020 yılının ilk 10 ayında satılan otomobil sayısı, koronavirüs salgınının sebep olduğu olumsuzlukların da etkisiyle geçen seneye göre yüzde 27 azaldı.

Yalnızca ekim ayına baktığımızda ise trafiğe tescil edilen yeni araç sayısındaki düşüş yüzde 7 oranında gerçekleşti.

Her ne kadar koronavirüs araç satışlarını düşürse de elektrikli (BEV), plug-in hibrit (PHEV), hibrit (HEV) ve hafif hibrit (mHEV) otomobiller, salgına direnmeye devam ediyor.

YÜZDE 153 ARTIŞ

Yukarıda bahsettiğimiz elektrikli ve hibrit araç modelleri, 2019'un 10 aylık bölümünde yakaladığı satışı, 2020'nin ekim ayına kadar yüzde 153 arttırmayı başardı.

Avrupa da ekimde en çok satan elektrikli otomobiller belli oldu #1

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