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Aralıktan beri marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi yanıtı

Aralıktan beri marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi yanıtı Canlı yayında Türkiye'deki ekonomik durum hakkında Erşan Şen ile tartışmaya giren gazeteci Cem Küçük, 'Marketlerde aralık ayından beri fiyatlar aynı. Ekstra bir zam gelmedi' dedi. Erşan Şen'in maydanozun kilosunun 8 buçuk lira olduğunu belirtmesinin ardından Küçük ise 'Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın' diye karşılık verdi.

Aralıktan beri marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi yanıtı
05 Şubat 2022 Cumartesi 13:08
Serap Belet'in moderatörlüğünü yaptığı Habertürk Gündem programına Ersan Şen, Faruk Aksoy, Şaban Sevinç ve Cem Küçük konuk oldu.

"MARKETLERDE FİYATLAR DEĞİŞMEDİ"
Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili çıkan bir tartışmada gazeteci Cem Küçük'ün ifadeleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Marketlerde aralık ayından beri fiyatların aynı olduğunu ifade eden Küçük, ekstra bir zam gelmediğini belirtti.

"ÜÇ HARFLİLERDEN ALSIN"

Buna karşılık Ersan Şen'in "Bir demet maydanoz 8.5 lira olmuş, sen neyden bahsediyorsun?" sorusuna ise Küçük, "Ya bırakın hocam. Üç harflilerden alsın" dedi.

"EKSTRA YOK ŞU AN"
Tartışmanın hararetlenmesi üzerine Serap Belet'in "Gıdada yükseliş var Cem Bey, artış var" sözlerine karşılık Cem Küçük, "Ekstra yok şu an. Yapmayın. Onlar Aralık'ta arttı" ifadelerini kullandı.

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