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Araç sahiplerini üzecek haber... Benzine zam geldi

Araç sahipleri dikkat...Benzine zam geldi Yarından itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır

Araç sahiplerini üzecek haber... Benzine zam geldi
25 Ocak 2021 Pazartesi 18:55

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

26/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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