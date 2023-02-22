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Araç sahipleri dikkat! Benzine 48 kuruş indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine 48 kuruş indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine 48 kuruş indirim geliyor
Kamusaati
Kamusaati
22 Şubat 2023 Çarşamba 13:23

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Geçen hafta gelen zamların ardından bu kez de 23 Şubat'tan itibaren benzine 48 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 9 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş zam yapılmıştı.

23 Şubat'tan itibaren ise benzin grubunda 48 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,29 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,94 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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