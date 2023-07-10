Apple'dan 1 yıl içinde 6'ıncı zam! Vatandaş Zam şokunu atamadı

Aydın'da E.A. isimli kadın, kavga ettiği eski sevgilisini sokak ortasında silahla boğazından vurdu. Olay sonucunda yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti, E.A. ise gözaltına alındı. M.T'nin daha önce de E.A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.