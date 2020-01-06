Altın neden yükseliyor?, 2020 Altın Düşecek mi?, Çeyrek Altın kaç lira?, Cumhuriyet Altını Kaç lira?, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'ı tehdit eden açıklamaları ve Orta Doğu'da artan endişeler, 'güvenli liman' olan altına talebi artırdı, İran-ABD gerginliği altın fiyatlarını yükseltti. İç piyasada gram altın, bu sabah yeni haftaya 302 liranın üzerinde başladı, detaylar Haberde...
Altında Rekor Fiyat Gramı 300 Lirayı Aştı
Sabah 07.50 itibarıyla altının gram fiyatı 302 TL'ye kadar yükseldi. Altın neden yükseliyor?, 2020 Altın Düşecek mi?, Çeyrek Altın kaç lira?, Cumhuriyet Altını Kaç lira?, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'ı tehdit eden açıklamaları ve Orta Doğu'da artan endişeler, 'güvenli liman' olan altına talebi artırdı, İran-ABD gerginliği altın fiyatlarını yükseltti. İç piyasada gram altın, bu sabah yeni haftaya 302 liranın üzerinde başladı, detaylar Haberde...
İran-ABD gerginliği altın fiyatlarını yükseltti. İç piyasada gram altın, bu sabah yeni haftaya 302 liranın üzerinde başladı.
GÜVENLİ LİMAN ALTIN, REKORA KOŞUYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'ı tehdit eden açıklamaları ve Orta Doğu'da artan endişeler, 'güvenli liman' olan altına talebi artırdı.
ALTININ GRAMI 302 TL'YE KADAR ÇIKTI
06.01.2020 tarihi Sabah saat 07.50 itibarıyla altının ons fiyatı 1.575 dolar, gramı ise 302,4 TL'ye yükseldi.
Çeyrek altın ise 496 TL'den işlem gördü.
CUMHURİYET ALTINI 2 BİN TL'DEN SATILIYOR
Yarım altının alış fiyatı 948 TL, satış fiyatı ise 972 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını 1.970 TL'den alınıp, 2 bin TL'den satılıyor.
DOLAR VE EURO YÜKSELDİ
Dolar ve euro da bu gerilimden nasibini aldı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5.87 liradan alınan dolar, 5.9720 liradan; 6.6580 liradan alınan euro ise 6.6700 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5.87, euro ise 6.66 liradan satılmıştı.
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