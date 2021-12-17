Altında alım fırsatı var mı? İslam Memiş net konuştu! Gram altın fiyatlarında alım fırsatı var mı? İslam Memiş net konuştu! Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği "Gram altın ve gümüş bu seviyeden alınır mı?" sorusuna yanıt verdi. İslam Memiş, çok net konuştu

ABD Merkez Bankasının ( FED) faiz ve varlık alımı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aralık ayı PPK kararı sonrasında dolar, euro ve gram altın fiyatları tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor.

Merkez Bankası'nın 100 baz puan indirerek politika faizini yüzde 14'de çekmesinin ardından dolar kuru 16 TL, euro 18 TL ve gram altın 930 TL seviyesinin üstüne çıktı.

Döviz fiyatları ve altın fiyatlarında agresif yükselişler kalıcı mı? Bu seviyeden dolar, euro, gram altın, gümüş alınır mı? Altın ve döviz yatırımcısı ne yapmalı? Dolar, euro ve altın fiyatları hangi seviyeye kadar gidebilir?

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği tüm sorulara yanıt verdi.

DOLAR ANAVATANINA DÖNÜYOR

20 ülkenin merkez bankasının yılın son faiz kararını açıkladığını belirten İslam Memiş, "Hafta başında döviz ve emtia fiyatlarında geniş bant aralığında dalgalanma olabileceğini belirtmiştik. Küresel piyasalarda FED'e yurt içinde ise TCMB'ye odaklandık. Her ikisi de kararını açıkladı. FED, zaten bir yıl önce faizde değişiklik yapmayacağını belirtmişti. Kararı da bu yönde oldu. FED Başkanı Powell, varlık alım miktarını 15 milyar dolardan 30 milyar dolara yükseltti. Bunun en önemli sebebi artan enflasyon. FED varlık alımı artırırken, 2022 ve 2023 yıllarında 3'er kez faiz artıracağını duyurarak 2022 yılında Mayıs, Temmuz ve Aralık ayına işaret etti. Bu ne anlama geliyor. Dünyada dolar değer kazanacağı ve Ons altın ile Ons gümüş fiyatlarının ise baskılanacağı bir süreci işaret ediyor. Küresel dünyada doların güç kazanması, doların ana vatanı ABD'ye dönmesi gelişen piyasalarda hissedilecektir." ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI İLK ÇEYREKTE POLİTİKA DEĞİŞTİRECEK

Merkez Bankası'nın dün aldığı 100 baz puanlık indirime dikkat çeken İslam Memiş, "TCMB'de 100 baz puan indirim yaptı. 4 kez piyasalara müdahale eden TCMB artık faiz indirimi için alanın kalmadığını belirtti. Yani 2022 ortalarına kadar faiz indirime olasılığını rafa kaldırılabilir. Döviz kurlarında agresif durum devam ederse tekrar faiz artırma olasılığı gündeme gelebilir. Bugünkü koşullar düşünüldüğünde 2022'nin ilk çeyreğinde faiz artırma olasılığı güçlendi. TCMB'nin dolar kurunda kırmızı çizgisi 13,80 TL'ydi. Daha sonra 14,80'e çekti. Ama faiz kararı sonrasında 15,80'e kadar yükselen bir kur gördük. Bu yüksek tansiyon piyasalarda yeniden enflasyon olarak yansıyacağı, yeni zamları gündeme getireceği, toplumsal bir kaosa yol açacağı için TCMB istemeyerek de olsa faiz politikalarında değişikliğe gidebilir. Her hâlükârda yüksek kur modeliyle, içerde TL'nin değersiz kalması yoluyla cari açığı yurt dışından gelecek yatırımla kapatmak isteniyor olabilir." diye konuştu.

DOLAR, GRAM ALTIN, GÜMÜŞ BU SEVİYEDEN ALINIR MI?

Bu seviyeden dolar, euro, gram altın, gümüş alınır mı? sorusuna yanıt veren İslam Memiş, "TL'de kalmış vatandaşlar çok tedirgin. Her gün alalım mı alalım mı diye soruyorlar. Ben bu seviyelerden alımın riskli olduğunu, alım seviyelerinin beklenmesini, daha çok satış yapılabileceğini tavsiye ediyorum. " dedi.

İslam Memiş'in güncel altın ve döviz kuru yorumu şu şekilde:

"Dolar kuru hangi seviyede olursa olsun bir şekilde almak için gayret gösteriyor. Ama bu seviyelerden hamle yapmaya ise cesaret edemiyor. Herkes bir kenarda TL'de bekliyor. Bence de mantıklı bir karar. Bu seviyelerden üstünkörü dolar, altın, gümüş almak büyük bir risk.

Bir ay iki ay piyasalarda puslu havanın geçmesini bekleyerek alım seviyeleri fırsat oluşturacaktır.