Altına Çin ve ABD darbesi! Altın fiyatları resmen çakıldı

Altın fiyatları hafta başından beri yukarı yönlü seyrin ardından Çin'de gelen pozitif veriler ve ABD Hazine kâğıdı getirilerinde yükselişlerin etkisiyle çakıldı

Altın fiyatları hafta başından beri seyreden yukarı yönlü seyrin ardından geçtiğimiz akşam dolar TL kurunda yaşanan aşağı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte deyim yerindeyse çakıldı. Yaşanan hareketlilik sonrası başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatları 31 Mart Çarşamba günü ayın son işlem gününde dolar TL kurundaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte düşüşe geçti. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 448 lira alış ve 450 lira alış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altın fiyatları neden düştü? İşte altın fiyatlarında düşüşün nedeni: Dolar TL'de yaşanan geri çekilme, ABD tahvil faizlerindeki getiri ve Çin'den gelen pozitif veriler altın fiyatlarını bir anda aşağı çekti.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne değer kaybıyla başladı. Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatları 718 lira alış ve 734 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 31 Mart Çarşamba günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre bir önceki güne kıyasla güne yüzde 0,41 düşüşle başladı. Buna göre Cumhuriyet altını 2.875,69 TL alış ve 2.930,51 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Altının ons fiyatı 1686 dolar seviyesinde

ALTINA ÇİN VE ABD DARBESİ

Çin'de gelen pozitif veriler ve ABD Hazine kâğıdı getirilerinde yükseliş altın fiyatını aşağı çekiyor.

Çin'de bugün açıklanan imalat ve hizmet PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmeleri ve ABD Hazine kâğıdı getirilerinde yukarı hareketin sürmesi güvenli liman olan altına ilgiyi azaltmaya devam etti.

Dün 1691 dolar/ons desteğini de aşağı kıran spot altın fiyatı, bu saban 1677,95 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,35 kayıpla 1679,28 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, ABD'de Cuma günü güçlü tarım dışı istihdam rakamlarının açıklanmasının ve IMF'in 2021 ile 2022 global büyüme tahminlerini yükseltmesinin beklendiğine işaret ederek altın üzerinde satış baskısının devam edeceğini savunuyorlar.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, TCMB'de yaşanan değişiklikler ve doların küresel çapta değer kazanmasıyla bir haftada yüzde 13 üzerinde değerlenirken, son 2 günde yaşanan sert yükseliş TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun dünkü mesajlarıyla yerini sakin bir seyre bıraktı. 31 Mart sabahı dolar kuru 8.33 TL'de, dolar endeksi ise 93.5'i test ediyor ve son 5 ayın en yüksek seviyesinde

Nisan ayı PPK toplantısında alınacak faiz kararına yönelik belirsizlik nedeniyle yabancıların TL varlıklardaki ağırlığı azalırken TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun demeçleriyle kurdaki sert düşüş hafifledi.

Kavcıoğlu, enflasyonu düşürmeye yönelik programa bağlı kalınacağını ifade ederken makul reel getiri sağlanacağına atıfta bulundu.

Kavcıoğlu ''Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Bir hafta vadeli repo faiz oranı para politikası açısından temel politika aracımız olmaya devam edecek. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız'' dedi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündemi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşma takip edilecek. Yurt içinde ise Şubat ayı dış ticaret istatistikleri ile mart ayı ekonomik güven endeksi açıklanacak.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrar yükselişe geçmesinin yarattığı tedirginlikle, özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışlar, pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

Dün yüzde 1,77 ile Ocak 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,74 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, tahvil piyasasında oynaklığın devam etmesi nedeniyle bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşmasının öneminin arttığını belirterek, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarının da açıklanmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta aylık 19,3 puan artışla 109,7 seviyesine çıkarak koronavirüs (Covid-19) salgınının en yoğun hissedilmeye başlandığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, düşüş eğilimini devam ettiren avro/dolar paritesi pay piyasalarını destekledi. Parite 1,1704 ile yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine inmesinin ardından bugün 1,1710 seviyesinde işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da yıllık enflasyon, beklentiler doğrultusunda martta yüzde 1,7'ye yükseldi. Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve dolar karşısında değer kaybeden avronun desteğiyle Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi şubatta yüzde 2,1 daralarak beklentilerin altında kalırken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi 51,9'a yükselerek tahminleri aştı.

ABD ile Çin arasında gerilimin artabileceği endişeleri ise pay piyasalarını baskılamaya devam etti. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün görece sakin bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, banka hisselerindeki toparlanma ile yüzde 0,23 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.395,79 puandan tamamladı. Banka hisselerinin ortalama getirisi ise yüzde 1 oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları yatırımcıların odağındaydı. Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Dolar/TL, dün 8,4543'e kadar yükselmesi sonrası Kavcıoğlu'nun açıklamaları ile gerilese de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 8,3362'den tamamladı. Bugün bankalararası piyasanın açılışında dolar/TL 8,3270 seviyesinde işlem görüyor.

Covid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu dile getiren analistler, bugünün veri takviminde; yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.