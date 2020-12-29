Altın uzmanı uyardı: Son alım fırsatı Gram altın fiyatı düştü! Altın uzmanı uyardı: Son alım fırsatı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatlarındaki düşüşten sonra bu altın fiyatlarının son alım fırsatı olabileceğini iddia etti.

Dolar kurunda yaşanan sert düşüşler gram altın fiyatını da etkiledi. Dolar kuru 7.36 TL’ye kadar düşerken onu takip eden gram altın fiyatı 460 TL seviyelerinden 445 TL seviyelerine kadar geriledi.

Gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerden sonra piyasa uzmanı İslam Memiş elinde altın olan ya da altın almak için fırsat kollayan vatandaşı uyardı. İslam Memiş youtube kanalı için yaptığı konuşmasında gram altın için “ Buralar son alım fırsatı” yorumunu yaptı.

GRAM ALTIN FİYATINDA SON ALIM FIRSATI

ABD tarafında teşvik paketinin imzalandığını hatırlatan İslam Memiş altın fiyatlarında önümüzdeki dönemde sert yükselişler gerçekleşeceğini şu sözlerle izah etmeye çalıştı:

“Bu fiyatlamalar karşısında özellikle gram altın Türk Lirası fiyatında alım için fırsat kollayan yatırımcısının tahminimce son bir alım fırsatı yakalandığını, yüksek maliyetten altın alan yatırımcıların da tekrar bu haftadan sonra sıra onlara geldiğini belirtiyorum. Bundan sonra ocak ayının ilk haftasından itibaren emtia fiyatlarında hem gram bazında hem ons bazında yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum.”

ABD'DEN VE İNGİLTERE'DEN GELEN HABERLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYECEK!

İslam Memiş gram altın fiyatının önümüzdeki dönemde İngiltere’den gelen koronavirüs mutasyonu ve ABD’den gelen teşvik paketi haberleriyle yeniden yükselişe geçeceğini öne sürdü. Memiş söz konusu tahminiyle ilgili de şunları söyledi:

“Emtia fiyatlarında gram bazında yaşanan bu gerilemeyle birlikte yatırımcılardan “Artık altın fiyatları yükselmez. Buradan altınımı satıp tekrar mevdata geçeyim mi?” sorusu geliyor. Ben bu seviyeden altın satılmasını çok da tavsiye etmem. Neden mutasyona uğramış virüs saflını Avrupa ülkelerinde ciddi tahribata neden oluyor ve yeni kısıtlama haberleri gelmeye devam ediyor. Bunun yanında da teçvik paketiyle alaklı Merkez Bankalarından başta Fed bu para basma sürecini tekrar devam ettiriyor. Bu genişlemeci politikalarıyla birlikte bol likitide piyasada olmaya devam ettikçe emtia fiyatları bundan sürekli olumlu yönde etkilenebilir”