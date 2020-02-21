Ay ve haftalar boyunca yükselişini sürdüren altın rekor kırmayı sürdürüyor. Son rakamlara göre, gram altın 320 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 524 liradan alıcı buldu. Küçük Altın Kaç Lira Oldu, Gram Altın, Çeyrek Altın, Yarım Altın, Tam Altın, Cumhuriyet Altını Kaç Lira Oldu Detaylar haberde...

Altın Rekor Kırmaya Devam Ediyor Küçük Altın Rekor Seviyede

Ay ve haftalar boyunca yükselişini sürdüren altın rekor kırmayı sürdürüyor. Son rakamlara göre, 21 Şubat saat 10,30 itibariyle gram altın 320 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 524 liradan alıcı buldu.

Küresel piyasalardaki Koronavirüs endişesi içinde altınında bulunduğu değerli maden fiyatlarını artırma devam ediyor. Ayrıca Fiyatların Artmasındaki bir etken daha olarak sayılabilecek ABD, Rusya ve Suriye ile yaşanan gerilim piyasalarda artışa neden olarak vatandaşa olumsuz etkilerini sürdürmeye devam ediyor.

Yaz aylarının yaklaşması ve Birçok Düğün İçin Hediyelik Küçük Altın Borcu Olan vatandaşlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

GRAM ALTIN

Gram altın 320 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 524 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım Altın 1,050 liradan satılıyor

TAM ALTIN

Tam Altın 2 bin 92 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet Altını 2 bin 170 liradan satılıyor.

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