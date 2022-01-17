Altın için yeni rota çizdi: O tarihe dikkat!

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlerle ilgili dikkat çeken tahminlerle dikkat çekerken Youtube kanalından yeni bir video paylaştı.

Haluk Özdil, altın fiyatlarına dair yeni tahmininde 'Altın Mart ayını beklemeyebilir' dedi.

Yüksek rakamlardan altın yatırımcıları için dikkat çeken analizde bulunan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"20 Ocak'ta Merkez Bankası büyük ihtimalle stabil kalacak. Altının ons fiyatı için 1870 deniyor. Artık altının altın çağı kesin olarak başladı. Altın çok yakında 800'ü geçecek. Altın için 1000 lira tahminimi için Mart ayı demiştim. Oraya doğru gidiyor. 1000 liradan altın alanlar 'ahlar vahlar' demişti. Ama onlarını içini rahatlatacak rakamları yakın zamanda göreceğiz. Birkaç sapma ile altının onsu için Mart ya da Nisan gibi 2 bin dolarları görebiliriz. Tarım ve gıda krizinden kaynaklı ABD'de enflasyon tırmanmaya devam edecek. Bu da altına yansıyacak" dedi.