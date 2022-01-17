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Altın için yeni rota çizdi: O tarihe dikkat!

Altın için yeni rota çizdi: O tarihe dikkat! Altın fiyatları için yeni bir rota çizdi: O tarih için çağrı yaptı Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın için yeni rota çizdi: O tarihe dikkat!
17 Ocak 2022 Pazartesi 16:12

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşlerle ilgili dikkat çeken tahminlerle dikkat çekerken Youtube kanalından yeni bir video paylaştı.

Haluk Özdil, altın fiyatlarına dair yeni tahmininde 'Altın Mart ayını beklemeyebilir' dedi.

Yüksek rakamlardan altın yatırımcıları için dikkat çeken analizde bulunan Özdil, şu ifadeleri kullandı:

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