Altın fiyatlarında Rusya endişesi sürüyor Altın fiyatları haftasonu Rusya'ya açıklanan yaptırımlar sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla yeniden yükseldi. Değerli metal geçen hafta 1.973 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 1.888 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Altın fiyatları geçen haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle başladı. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle yeniden 850 TL üzerini gördü.

Hafta sonu gelen yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretmesinin ardından offshore piyasadaki işlemlerde ruble sert düştü. Rusya yaptırımlarının küresel piyasalarda yarattığı tedirginlikle beraber yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yöneldi.

Goldman Sachs Rusya’nın ana üreticisi olduğu emtiaların ralli yapacağını düşündüğünü söyledi. Rusya alüminyum, nikel, paladyum, petrol ve doğalgaz gibi ürünlerin ana üreticisi konumunda bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen hafta küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1.973 dolara kadar tırmanmıştı. Jeopolitik risklerin hafiflemesiyle cuma gününü 1.888 dolardan kapatan değerli metal, yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle 1.908 dolar civarında başladı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geçen hafta 920 TL’ye kadar tırmanmıştı. Cuma günü 836 TL’ye kadar düşen gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 864 TL seviyesinde başladı.