0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

Altın fiyatlarında Rusya endişesi sürüyor

Altın fiyatlarında Rusya endişesi sürüyor Altın fiyatları haftasonu Rusya'ya açıklanan yaptırımlar sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla yeniden yükseldi. Değerli metal geçen hafta 1.973 dolara kadar tırmandıktan sonra haftayı 1.888 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Altın fiyatlarında Rusya endişesi sürüyor
Admin
Admin
28 Şubat 2022 Pazartesi 10:51

Altın fiyatları geçen haftanın son gününü düşüşle kapattıktan sonra yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle başladı. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle yeniden 850 TL üzerini gördü.

Hafta sonu gelen yaptırım kararları ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rus caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçirilmesini emretmesinin ardından offshore piyasadaki işlemlerde ruble sert düştü. Rusya yaptırımlarının küresel piyasalarda yarattığı tedirginlikle beraber yatırımcılar yeniden güvenli limanlara yöneldi.

Goldman Sachs Rusya’nın ana üreticisi olduğu emtiaların ralli yapacağını düşündüğünü söyledi. Rusya alüminyum, nikel, paladyum, petrol ve doğalgaz gibi ürünlerin ana üreticisi konumunda bulunuyor.

Ons altın geçen hafta küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle 1.973 dolara kadar tırmanmıştı. Jeopolitik risklerin hafiflemesiyle cuma gününü 1.888 dolardan kapatan değerli metal, yeni haftaya yüzde 1’den fazla yükselişle 1.908 dolar civarında başladı.

Gram altın fiyatı
Gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar kurunda yaşanan yükselişle geçen hafta 920 TL’ye kadar tırmanmıştı. Cuma günü 836 TL’ye kadar düşen gram altın, yeni haftaya dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 864 TL seviyesinde başladı.

Elektriği ucuzlatacak yeni düzenleme Başlıyor
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenleme Başlıyor
0
Petrol için çok kritik hafta!
Petrol için çok kritik hafta!
0
Elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Enerji kârını bir yılda yüzde 120 artırdı
Elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Enerji kârını bir yılda yüzde 120 artırdı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.