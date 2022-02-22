0
0
fakirlik maaşı
fakirlik maaşı
0
EYT2022
EYT2022
0
subat2022
subat2022
0
trafik cezaları
trafik cezaları
1
0
cezayı kim öder
cezayı kim öder
0
sigara fiyat
sigara fiyat
0
muayene
muayene
0
mülakat soru cevap
mülakat soru cevap
2
polis
polis
0

Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı! Gram altın fiyatı...

Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı! Gram altın fiyatı... Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı! Gram altın fiyatı... Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı. Gram altın fiyatı son iki ayın zirvesine çıktı.

Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı! Gram altın fiyatı...
22 Şubat 2022 Salı 14:12

Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gece yarısı Ukrayna'daki tansiyonu artıran açıklamaları sonrasında ons altın 1.900 doların üzerine tırmandı ve neredeyse bir yılın zirvesine ulaştı.

GRAM ALTIN FİYATI SON İKİ AYIN ZİRVESİNDE!
Gram altın fiyatı geride bıraktığımız hafta 810 liraya kadar gerilemişti ve ardından kademeli olarak 833 lira seviyesine kadar yükselmişti.

Yeni haftaya küresel piyasalarda yaşanan yükseliş ile birlikte gram altın fiyatı 843 lira ile iki ayın zirvesini gördü. Gram altın bugün ise 843 liranın hemen üstünde 845 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı bugün 1.364 liradan Cumhuriyet altını ise 5.613 liradan satılıyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.