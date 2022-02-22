Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı! Gram altın fiyatı... Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı! Gram altın fiyatı... Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı. Gram altın fiyatı son iki ayın zirvesine çıktı.

Altın fiyatları Ukrayna krizi ile fırladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gece yarısı Ukrayna'daki tansiyonu artıran açıklamaları sonrasında ons altın 1.900 doların üzerine tırmandı ve neredeyse bir yılın zirvesine ulaştı.

GRAM ALTIN FİYATI SON İKİ AYIN ZİRVESİNDE!

Gram altın fiyatı geride bıraktığımız hafta 810 liraya kadar gerilemişti ve ardından kademeli olarak 833 lira seviyesine kadar yükselmişti.

Yeni haftaya küresel piyasalarda yaşanan yükseliş ile birlikte gram altın fiyatı 843 lira ile iki ayın zirvesini gördü. Gram altın bugün ise 843 liranın hemen üstünde 845 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatı bugün 1.364 liradan Cumhuriyet altını ise 5.613 liradan satılıyor.