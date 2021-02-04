Altın fiyatları için rekor tahmin!

İngiltere merkezli Standard Chartered Bankası’ndan Suki Cooper’un raporuna göre 2021 yılında altın fiyatlarının yeni bir rekora imza atacağını ileri sürdü.Dünyanın en büyük bankalarından olan Standard Chartered 'un analisti Suki Cooper 2021 yılı altın fiyatları için rekor bir tahminde bulundu.

Suki Cooper "Merkez bankalarının 2019 yılındaki rekor talebi sonrası 2020 yılında düşüş yaşandı. 2021 yılında yeniden yükselmesini bekliyoruz. Fiyatların yeniden artacağına inanıyoruz." dedi.

2020 yılı içerisinde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yılın son ayları ve 2021 yılının ocak ayında düşüş trendi içerisinde girdi. Altının ons fiyatındaki düşüşün yanı sıra dolar kurundaki düşüşler gram altın fiyatlarına da yansıdı. Altının gram fiyatı kasım ayında 530 TL üzerine çıkarken son yaşanan düşüşlerden sonra 414 TL’ye kadar geriledi.

ALTIN 2021 YILINDA YENİ REKOR KIRACAK

Altın borcu olan ya da altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar 2021 yılı için altın fiyatlarının nasıl bir grafik izleyeceğini merak ederken İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın analistlerinden Suki Cooper dikkat çekici altın raporu yayınladı.

Standard Chartered’in analistinden Suki Cooper’a göre altın fiyatları 2021 yılının ikinci çeyreğinde tüm zamanların rekorunu kıracak. Söz konusu açıklamada Şubat ayının ilk haftasında piyasalardaki gelişmelerin olumlu seyrettiğini söyleyen Suki Cooper altın beklentileriyle ilgili piyasaların böyle devam etmesi durumunda yılın ikinci çeyreğinde ons altının 2.070 dolarlık tüm zamanlar rekorunu kırabileceğini öne sürdü. Cooper ayrıca Standard Chartered'ın yaptığı araştırmada ons altın fiyatının ilk çeyrekte 1.930 dolar ikinci çeyrekte ise 2.075 dolara çıkara tarihi bir rekor kıracağını belirtti.