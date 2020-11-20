Altın Dolar ve Euro'da Düşüş devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 20 Kasım Cuma 2020

20 Kasım Cuma çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 452 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 742 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.69'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,54'e düştü. euro ise haftaya 10,11 tl den başlasada berat albarak'ın istifasından sonra 8,99 seviyesine geriledi..

Pazar akşamı berat albayrak'ın istifa haberinden sonra altın dolar euro değer kaybetmeye düşmeye devam ederken yeni bakan ataması yapıldıktan sonra altın dolar euro tekrar yükselişe geçti

Pazartesi gününe sert düşüşle başlayan altının gram fiyatı, salı saat 08,15 itibarıyla 461 lira seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtsede hazine ve maliye bakanı berat albayrağın istifasından sonra piyasalar resmen çakıldı.

Canlı altın fiyatları 19 Kasım: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın yorumları

Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler tarafından takip ediliyor. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından vatandaşlarca, bu altının ne kadardan işlem gördüğü ve Kapalıçarşı'daki son durum araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 735,00 lira, Cumhuriyet altını 3.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,76 düşüşle 453,70 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte, 19 Kasım güncel altın fiyatları ve altın yorumları.

Altın fiyatları hakkındaki araştırmalar, piyasaların kapanmasına dakikalar kala merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle çeyrek altının son durumu ile gram altının ne kadardan işlem gördüğü merak ediliyor. Öte yandan uzmanların güncel altın fiyatı yorumları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım gram altın tam altın ve çeyrek altın fiyatı ve uzman yorumları...

ALTIN KAPANIŞTA NE KADAR OLDU? İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



ÇARŞAMBA PERŞEMBE



Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,40 466,60 453,50 453,70

Cumhuriyet Ata Lira 3.075,00 3.096,00 2.988,00 3.009,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,50 429,50 413,60 417,60

Lira(Tam) Ziynet 3.005,00 3.025,00 2.920,00 2.940,00

Yarım Ziynet 1.503,00 1.513,00 1.460,00 1.470,00

Çeyrek Ziynet 751,00 756,00 730,00 735,00 19 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU Gram altının fiyatı 452 lira civarında işlem görerek güne devam ediyor.



Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 756 lira olarak işlem görmeye başladı.



Altının ons fiyatı hareketlenerek güne 1860 dolar seviyesinde kaldı.



Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.003,00 lira olurken, alış fiyatı ise 2.946,60 lira olarak işlem görüyor.

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