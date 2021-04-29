Altın Dolar ve Euro Fiyatları Güncel! Borsa Dolar Euro Altın yükselecek mi? 29 Nisan Perşembe

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Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

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Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 473,96 ile başlayan Gram Altın, saat 11:35 itibarıyla %0,30 azalışla 472,23'dan işlem görüyor. Dün en düşük 472,40, en yüksek 485,04 seviyelerini gören Gram Altın, günü 474,22 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 29.03.2021 tarihinde 444,09 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2021 tarihinde ise 485,04 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 472,23 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,2821 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 11:36 itibarıyla %0,15 azalışla 8,2582 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2673, en yüksek 8,4860 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,2711 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 02.04.2021 tarihinde 7,9826 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2021 tarihinde ise 8,4860 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,2582 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 10,0073 ile başlayan Euro kuru, saat 11:35 itibarıyla %0,38 azalışla 9,9704 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,0013, en yüksek 10,2769 seviyelerini gören Euro, günü 10,0123 seviyesinde kapattı. Euro, 02.04.2021 tarihinde 9,4208 ile son bir ayın en düşük, 26.04.2021 tarihinde ise 10,2769 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,9704 TL'ye karşılık gelmektedir.

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