Altın Dolar ve Euro Fiyatları Güncel! Borsa Dolar Euro Altın yükselecek mi? 19 Nisan Pazartesi

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Bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Altın yükselecek mi? Dolar ve Euro'da son durum

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Altın fiyatları son zamanların en düşük seviyesinde işlem görürken altın fiyatlarını yakından takip edenler şok üstüne şok geçirdi.

Gram altın fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatı da herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

Güne 454,75 ile başlayan Gram Altın, saat 22:31 itibarıyla %1,46 artışla 460,74'dan işlem görüyor. Dün en düşük 449,68, en yüksek 459,75 seviyelerini gören Gram Altın, günü 454,72 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 19.03.2021 tarihinde 402,59 ile son bir ayın en düşük, 22.03.2021 tarihinde ise 475,50 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 460,74 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 8,0072 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:32 itibarıyla %0,70 artışla 8,0636 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,0022, en yüksek 8,1571 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,0085 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19.03.2021 tarihinde 7,1897 ile son bir ayın en düşük, 22.03.2021 tarihinde ise 8,4786 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,0636 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 9,5987 ile başlayan Euro kuru, saat 22:31 itibarıyla %0,71 artışla 9,6744 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,5859, en yüksek 9,7728 seviyelerini gören Euro, günü 9,6013 seviyesinde kapattı. Euro, 19.03.2021 tarihinde 8,5682 ile son bir ayın en düşük, 22.03.2021 tarihinde ise 10,0838 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,6744 TL'ye karşılık gelmektedir.

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