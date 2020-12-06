Altın Dolar ve Euro'da son durum Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 7 Aralık Pazartesi 2020

Gram altın son dakika itibariyle 459 liradan işlem görüyor. Dövizin yükselmesine paralel olarak yukarı yönde bir hareketlilik görülmeyen altında çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3,081 liraya kadar yükseldi. Peki, Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor? İşte 7 Aralık Pazartesi günü itibariyle güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Gram altın saat 10.00 itibariyle 459 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3,075 liraya kadar yükseldi.