Altın Dolar ve Euro'da son durum Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Kasım Perşembe 2020

Gram altın son dakika itibariyle 463 liradan işlem görüyor. Dövizin yükselmesine paralel olarak yukarı yönde bir hareketlilik görülmeyen altında çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3,108 liraya kadar geriledi. Peki, Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor? İşte 25 Kasım Çarşamba günü itibariyle güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Gram altın saat 10.00 itibariyle 466 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3,108 liraya kadar geriledi.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

1,850 dolar desteğini aşağı yönlü kıran ons altın fiyatları ise 1,830 seviyesine kadar geri çekildi. Bugün Asya seansında düşüşünü 1,820 seviyesine taşıyan altın fiyatları, Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini test etti. Ons altın bu sabah saatlerinde 1,826 seviyesinden işlem görüyor.

Uzmanlar, "ABD’den gelen olumlu veriler paralelinde güçlenen dolar endeksi ve koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı ile birlikte iyileşen risk iştahı, altın fiyatlarının 1,850 desteğini aşağı yönlü kırmasındaki temel faktörler olarak ön plana çıkıyor. Dünkü sert düşüş hareketinin ardından 1,850 seviyesinin bir direnç seviyesi haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Teknik görünüme baktığımızda, momentum ve trend göstergeleri ons altının kısa vadede 1,800 – 1,850 bandında hareket edeceğinin sinyalini veriyor." açıklamasında bulundu.