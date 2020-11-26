Altın Dolar ve Euro'da son durum Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 26 Kasım Perşembe 2020

26 Kasım Perşembe çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 466 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 764 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.69'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,88'e yükseldi. euro ise haftaya 9,01 tl den başlasada tekrar 9,35'e yükseldi..
Canlı altın fiyatları 26 Kasım Perşembe Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın yorumları
Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor? Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'den gelen olumlu veriler paralelinde güçlenen dolar endeksi ve koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı ile birlikte iyileşen risk iştahı, altın fiyatlarının 1,850 desteğini aşağı yönlü kırmasındaki temel faktörler olarak ön plana çıkıyor. Dövizdeki çıkışa paralel olarak gram altın an itibariyle 463 liradan işlem görüyor. İşte 26 Kasım Perşembe günü itibariyle güncel altın fiyatları...
Gram altın son dakika itibariyle 463 liradan işlem görüyor. Dövizin yükselmesine paralel olarak yukarı yönde bir hareketlilik görülmeyen altında çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3,108 liraya kadar geriledi. Peki, Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor? İşte 25 Kasım Çarşamba günü itibariyle güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Gram altın saat 10.00 itibariyle 466 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 747 lira, Cumhuriyet altını da 3,108 liraya kadar geriledi.
ALTININ ONS FİYATINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!
1,850 dolar desteğini aşağı yönlü kıran ons altın fiyatları ise 1,830 seviyesine kadar geri çekildi. Bugün Asya seansında düşüşünü 1,820 seviyesine taşıyan altın fiyatları, Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini test etti. Ons altın bu sabah saatlerinde 1,826 seviyesinden işlem görüyor.
Uzmanlar, "ABD’den gelen olumlu veriler paralelinde güçlenen dolar endeksi ve koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı ile birlikte iyileşen risk iştahı, altın fiyatlarının 1,850 desteğini aşağı yönlü kırmasındaki temel faktörler olarak ön plana çıkıyor. Dünkü sert düşüş hareketinin ardından 1,850 seviyesinin bir direnç seviyesi haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Teknik görünüme baktığımızda, momentum ve trend göstergeleri ons altının kısa vadede 1,800 – 1,850 bandında hareket edeceğinin sinyalini veriyor." açıklamasında bulundu.
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