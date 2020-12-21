Altın Dolar ve Euro'da son durum Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 22 Aralık Salı 2020

22 Aralık Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 469 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise 756 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.69'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,84'ya yükseldi. euro ise haftaya 9,60 tl den başlasada tekrar 9,53'e geriledi..

İşte 22 Aralık Salı günü itibariyle güncel altın fiyatları... Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.131 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 467,8 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 468,7 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, cumhuriyet altını da 3.131 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.876 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın risklere vurgu yaparak, mali yardımların önemine dikkati çekmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti. 'ONS ALTINDA 1.880 DİRENÇ KONUMUNDA' Yurt içinde, dolar kurundaki düşüş nedeniyle altının gram fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığını belirten analistler, bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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