Altın Dolar ve Euro'da son durum Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 16 Aralık Çarşamba 2020

Gram altın son dakika itibariyle 461 liradan işlem görüyor. Dövizin yükselmesine paralel olarak yukarı yönde bir hareketlilik görülmeyen altında çeyrek altın 756 lira, Cumhuriyet altını da 3,082 liraya kadar geriledi. Peki, Altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı mı? Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları ne yönde ilerliyor?