Altın Dolar ve Euro'da Düşüş devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 24 Kasım Salı 2020

24 Kasım Salı çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 466 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 764 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.69'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,88'e yükseldi. euro ise haftaya 9,01 tl den başlasada tekrar 9,35'e yükseldi..

Canlı altın fiyatları 24 Kasım: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın yorumları

Altın fiyatları gram altın ve çeyrek altın almak isteyenler tarafından takip ediliyor. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından vatandaşlarca, bu altının ne kadardan işlem gördüğü ve Kapalıçarşı'daki son durum araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 764,00 lira, Cumhuriyet altını 3.115,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde1,65 yükselişle 466 liradan işlem gördü. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte, 24 Kasım güncel altın fiyatları ve altın yorumları.

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