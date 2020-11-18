Altın Dolar ve Euro'da Düşüş devam ediyor Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 18 Kasım Çarşamba 2020

18 Kasım Çarşamba çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Gümüşün gramı kaç lira? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Güne yükselişle başlayan gram altın 470 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 756 liradan işlem görüyor. peki dolar kaç lira oldu? düşüş devam edecek mi? Güne 7.65'den başlayan Dolar ise saat 08:15 itibariyle 7,61'e düştü. euro ise haftaya 10,11 tl den başlasada berat albarak'ın istifasından sonra 8,98 seviyesine geriledi..

Pazar akşamı berat albayrak'ın istifa haberinden sonra altın dolar euro değer kaybetmeye düşmeye devam ederken yeni bakan ataması yapıldıktan sonra altın dolar euro tekrar yükselişe geçti Pazartesi gününe sert düşüşle başlayan altının gram fiyatı, salı saat 08,15 itibarıyla 461 lira seviyesinde seyrediyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtsede hazine ve maliye bakanı berat albayrağın istifasından sonra piyasalar resmen çakıldı. SON DAKİKA: 17 Kasım 2020 güncel altın fiyatları son durum! 17 Kasım gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 17 Kasım 2020 güncel altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 473,04 liradan, çeyrek altın ise 769,52 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı 2020 bugün ne kadar? İşte, 17 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları vatandaş ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 17 Kasım 2020 güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel piyasalarda gram altının fiyatı 473,04 liradan, çeyrek altın ise 769,52 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı 2020 bugün ne kadar? İşte, 17 Kasım 2020 altın fiyatlarında son durum...

02 GRAM ALTIN FİYATI 471,02 473,04 SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 470,54 470,63 ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.890,31 1.890,86 ÇEYREK ALTIN FİYATI 752,92 769,52 CUMHURİYET ALTINI FİYATI 3.011,43 3.068,48 YARIM ALTIN FİYATI 1.501,05 1.538,88 ATA ALTIN FİYATI 3.113,00 3.191,57 ZİYNET ALTINI FİYATI 3.011,43 3.068,48 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 426,22 442,71 Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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