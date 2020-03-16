Altın Çok Sert Düşüş Yaşadı! Altın Fiyatları Neden Düşüyor?

Altın fiyatlarındaki ani düşüşle ilgili açıklamada bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanları, "Koronavirüsü endişesi Ülkemizdeki borsayı yaklaşık 130 seviyelerin şuan 85 bandına düşürmüş durumda küresel borsalarda sert satışlara ve ani düşüşlere neden olmaya devam ediyor. Borsalardaki fon yöneticileri ve hisse sahipleri ek teminat olarak değerli emtiaları satmaya başladı. Merkez bankalarının faiz indirme süreci özellikle Fed’in ani faiz indirim kararı piyasalarda panik ortamına elvirişli hale geldei ve olumsuz bir şekilde piyasaya yansıyan endişeyi ve panik ortamını artırdı ve herkes varlıklarını satmaya başladı. Bununla beraber özellikle altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandığını gözlemliyor. Bu düşüşler özellikle 307-3017 lira aralığında… 307 liranın altına sarkmalarda 297 TL seviyelerine kadar düşmelere sebep olabilir." dedi.

16 Mart 2020 tarihinde yaşanan sert düşüş sonrasında saat 15.50 itibariyle Altın Fiyatları Şöyle Şekillendi:

GRAM ALTIN

Gram altın 298 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 490 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım Altın 975 liradan satılıyor

TAM ALTIN

Tam Altın 1 bin 950 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet Altını 2 bin 10 liradan satılıyor.

300 TL'NİN ALTINA DİKKAT



Endişeye kapılan insanların paniklereyerek ellerindeki altın ve hisse senedlerini satışları konusunda yatırımcıları uyaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanları,, "Yatırımcılar panik satışmaları yapmamalı. Altın ve gümüş ihtiyacı olanlar alım pozisyonunda olmalı. Panik satışları yapanlar zarar ederler, sattıkları fiyattan geri alamazlar. Gümüş fiyatlarında düşüşler alım fırsatı veriyor. Altında 300 TL’nin altı bulunmaz bir alım fırsatıdır. Bunlar uzun vadeli yatırımlar sabırla beklenmeli. Kısa vadede 1-2 ay içerisinde döviz kurlarında sert satışlar, borsa da ise sert yükselişler bekliyoruz. Borsaya girişler hızlanacaktır.” açıklamasında bulundu.

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