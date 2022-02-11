Altın çağın süpriz sonu Altında 'faiz artırımı' fiyatlanması...

Rusya ve Ukrayna arasındaki geriliminde destek bulan ons altın, Fed'in yıl içinde 7 faiz artırımı mesajının ardından, yatırımcıların daha agresif parasal sıkılaşma döngüsüne girebileceği beklentilerinden dolayı düştü. Gram altın ise, ABD'nin enflasyon verilerinin ardından küresel piyasalardaki doların düşüşünü izledi. İşte gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında ilk rakamlar...

Jeopolitik risklerden dolayı yatırımcıların güvenli liman talebinin artmasıyla bir süredir yükselişte olan altın fiyatları, Fed'in daha agresif faiz artırımı mesajları vermesinin ve ABD enflasyonunun beklentiyi aşmasının ardından düşüşe geçti. Gram altın ise küresel piyasalardaki altın fiyatlarını ve dolar/TL kurunu izleyerek, haftanın son gününde 793 TL'den güne başladı.

ONS ALTIN SON DURUM

Altının ons fiyatı ise dün Fed'in daha da şahinleşeceği beklentisiyle günü yüzde 0,3 azalışla 1.827 dolardan tamamlarken, yeni günde de düşüşünü sürdürerek 1.824 dolar seviyesine indi.

GRAM ALTININ FİYATI

Gram altın fiyatları hafta başından bu yana 800 TL seviyesine yükseldi. Son kapanışını 793 TL seviyesinden yapan gram altın, bugün 793 TL civarından fiyatlanıyor.

Çeyrek altın: 1.308,00 TL

Cumhuriyet altını: 5.215,00 TL

Yarım altın: 2.617,00 TL

"YÜKSEK ENFLASYON ALTINI DESTEKLEYEBİLİR"

Dün açıklanan ABD'nin enflasyon rakamları beklentinin üstünde gerçekleşmişti. Philip Nova Kıdemli Emtia Stratejisti Avtar Sandu, beklenenden yüksek gelen ABD enflasyonunun altını destekleyeceğini fakat faiz artırımlarının faizsiz bir varlık olan altın için fırsat maliyetini artıracağını söylemişti.