Albayrak'tan Bir Müjde!!

Hazine Bakanı Albayrak, İş Dünyası ile Görüşme toplantı kapsamında Mühim açıklamalar yaptı. Bakan Albayrak kamu bankalarının faizi yüzde 8-10 bandına çekeceğini söyledi.

Albayrak: Kamu bankaları faizi %8-10 oranına indireceğini açıkladı

iş dünyası toplantısı kapsamında yaptığı açıklamaları şu şekilde:

Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız.

Faizler düşüyor daha da en aza indirgenecek.

Kredi faizleri %25-26 civarından %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme ilerleme kaydedecek.

Kamu bankaları faizi %8-10 bandına alacak .

Enflasyonla mücadele konusunda amaçlara şaşmadan ilerleyeceğiz.

2020 Senesi için amaçladığımız %8,5 hedefine ulaşacağız.

Bu haber için yapılan yorumlar insanların tepkileri..

*Yerli Kushner:) Demek ki nerede olduğumuz önemli değil; bal tutan parmağını yalar. Şaha kalmış ekonomimizle durmak yok yola devam.

*Helal olsun bakana dediğini yapıyor

*Yönetime gelenin çoğu sermayeden yana oluyor.Emekçiden yana olun bir rahmetli erbakan vardı.o yüzden biz emekçileri kaale alan yok.

önceki mb başkanın yaptığı gibi faizler 25 lere kadar çıkarsan ve dolarında 10 tl olmasına müsaade etsen senden iyisi yoktu ama ne oldu tersi oldu dövize faize parasını basan kazanamadı veya az kazandı 6,5 tl den dolar alanlarda bakana sövmekle meşgul bu yaygaracıların tek bir amacı var havadan para kazanmak bunlar ülkeye hizmet edeni iş yapanı çalışanı sevmez bunlar sadece konuşur eleştirir cepleri yattığı yerden para dolsun ister yalnız şu giden mb başkanı tek başına faizleri 25 lere çıkararak ülke ekonomisini kitledi düşmanın yapamadığını yaptı faizlerin düşmesinin ne işe yaradığını anlamayanlar 2013 teki 4,5 faizlerin olduğu dönemi hatırlasınlar

*faiz düşse ne olur, düşmese ne olur. Hayat pahalılığı düşüyor mu? Millet konut alsın, kredi çekip bankalara daha çok borçlansın diye. İnşaat sektörü elinizde patladı çünkü. Siz halkın hayırına iş mi yaparsınız.

*Yani CHP'den bir cacık olmaz zaten. Babacan parti kurunca silip süpürecek muhtemelen ama o da korkudan sanırım bir türlü kuramadı partiyi.