Albayrak'tan Bir Müjde!! Albayrak: Kamu bankaları faizi %8-10 olarak ayarlayacağız
Albayrak'tan Bir Müjde!!
Albayrak'tan Bir Müjde!! Albayrak: Kamu bankaları faizi %8-10 olarak ayarlayacağız
iş dünyası toplantısı kapsamında yaptığı açıklamaları şu şekilde:
Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden kaldıracağız.
Faizler düşüyor daha da en aza indirgenecek.
Kredi faizleri %25-26 civarından %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme ilerleme kaydedecek.
Kamu bankaları faizi %8-10 bandına alacak .
Enflasyonla mücadele konusunda amaçlara şaşmadan ilerleyeceğiz.
2020 Senesi için amaçladığımız %8,5 hedefine ulaşacağız.
Bu haber için yapılan yorumlar insanların tepkileri..
önceki mb başkanın yaptığı gibi faizler 25 lere kadar çıkarsan ve dolarında 10 tl olmasına müsaade etsen senden iyisi yoktu ama ne oldu tersi oldu dövize faize parasını basan kazanamadı veya az kazandı 6,5 tl den dolar alanlarda bakana sövmekle meşgul bu yaygaracıların tek bir amacı var havadan para kazanmak bunlar ülkeye hizmet edeni iş yapanı çalışanı sevmez bunlar sadece konuşur eleştirir cepleri yattığı yerden para dolsun ister yalnız şu giden mb başkanı tek başına faizleri 25 lere çıkararak ülke ekonomisini kitledi düşmanın yapamadığını yaptı faizlerin düşmesinin ne işe yaradığını anlamayanlar 2013 teki 4,5 faizlerin olduğu dönemi hatırlasınlar
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