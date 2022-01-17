Akaryakıta yeni zam yolda! Tüm zamanların rekorunu geliyor! Akaryakıt fiyatına zam yolda! Tüm zamanların rekorunu kıracak... Son dakika haberleri... Akaryakıt fiyatlarında dur durak bilmeden zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Motorin fiyatına bu çarşamba zam gelecek. Böylece motorin fiyatı tüm zamanların rekorunu kıracak.

Akaryakıt fiyatlarında dur durak bilmeden zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Motorin fiyatına bu çarşamba zam gelecek. Böylece motorin fiyatı tüm zamanların rekorunu kıracak. Milli Gazete'nin haberine göre; Akaryakıt fiyatları yeni bir zamla karşı karşıya. Akaryakıt sektörü kaynakları bu çarşamba günü motorin fiyatına zam gelebileceğini söyledi. Motorin fiyatlarına gelmesi beklenen zam miktarı ise 40 kuruş. YENİ ZAM GELİYOR Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatındaki artış, akaryakıt fiyatlarında zammı tetikledi. Motorin fiyatı bu çarşamba günü 40 kuruş zamlanması bekleniyor. REKOR KIRILACAK Bu zamla birlikte motorinin litresi tüm zamanların rekorunu kırarak 14 TL 20 kuruşu aşacak.