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Akaryakıt iİndirimi için büyük müjde fiyatlarına dev indirim geliyor!

Akaryakıt iİndirimi için büyük müjde fiyatlarına dev indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarına indirim yolda! İşte tarih ve miktar Akaryakıt fiyatları için bu kez zam değil indirim geliyor. Brent petrol fiyatı 100 dolar altına düşünce akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynakları motorin fiyatı için miktar verdi....

Akaryakıt iİndirimi için büyük müjde fiyatlarına dev indirim geliyor!
Admin
Admin
09 Nisan 2022 Cumartesi 20:00

Brent petrol fiyatlarının dün yeniden 100 doların altını görmesiyle akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Benzin ve motorin fiyatları sürücüler tarafından yakın edilirken akaryakıt fiyatları için beklenen indirim miktarı ve tarih belli oldu.

AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları sürücülerin adeta belini büktü. Benzinin litre fiyatı ile motorinin litre fiyatına gelen zamlar haliyle her sektörde zamların gelmesine neden oldu. Akaryakıt fiyatları 20 TL’yi aştı. Rusya- Ukrayna çatışması sonrası artan brent petrol fiyatı dün 100 doların altını gördü ve akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

MOTORİN FİYATI PAZARTESİ İNECEK

Akaryakıt sektörü kaynakları brent petrol fiyatlarında düşüşün ardından motorin fiyatları için indirim geleceğini bildirdi. Motorin fiyatı pazartesi gecesinden itibaren yaklaşık 1 TL indirim görecek.

Güncel akaryakıt fiyatları bilgisine göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor. Benzinin litre fiyatı ise ortalama 19 liradan satılıyor.

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