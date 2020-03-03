Akaryakıt İçin Kesilen KDV ve ÖTV için flaş talep!

Akaryakıt İçin Kesilen KDV ve ÖTV için flaş talep!

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) tarafınca Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Merkezinde düzenlenen "TİSK Basın Sohbetleri"nde, akaryakıt sektörünün durumu, sorunları ve talepleriyle alakalı çok önemli sözler ile açıkladı .

PÜİS'in Türkiye'nin dört bir tarafında 9 bin 700 kayıtlı olmak üzere akaryakıt bayisini temsil ettiğini duyuran Okumuş, üyesi bulunduğunu TİSK'in "yeni nesil sendikacılık" vizyonu yönünde gereken hareketliliğin devam ettirtildiği aktarıldı.

Akaryakıt sektörünün göz önünde bulundurulduğunu ve günlük hayatta birçok vatandaşı ilgilendirdiğini açıklayan Okumuş, kamuoyunda sektörle alakalı olarak da birçok hatalı bilginin olduğunun dikkatini çekti

Bu sektör kapsamındada 96 adet akaryakıt dağıtım şirketi ve 13 bini aşkın akaryakıt bayisi ile 98 otogaz dağıtım şirketi ve 11 bine yakın otogaz bayisinin halen çalışmakta olduğunu kaydetti

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