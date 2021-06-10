Ağrı'da altın ve gümüş rezervi tespit edildi Bakan Varank, altın rezervinin 20 ton, gümüş rezervinin ise 3,5 ton olduğunu bildirdi.

Türkiye, Karadeniz'deki doğalgaz kaynaklarının ardından bir keşfe daha imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı Diyadin'de Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı.

BULUNAN REZERV MİKTARI

Bakan Mustafa Varank, burada yaptığı konuşmada, Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

İLK ALTIN DÖKÜMÜ 2022'DE

Konuşmasının devamında "Maşallah diyelim" ifadesini kullanan Varank, söz konusu rezervin ülkedeki diğer altın madenlerine kıyasla çok daha zengin özelliklere sahip olduğunu bildirdi.





"ZENGİN ÖZELLİKLERE SAHİP"

Varank, rezervin çevreye duyarlı bir şekilde çıkarılacağını, ilk altın dökümünün 2022 yılında yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten ülkemiz açısından da bölge açısından da dünya açısından da önemli bir rezerv. Bulunan rezerv, 0,92 tenör değeriyle ülkemizdeki benzer altın madenlerine kıyasla çok daha zengin özelliklere sahip.

ÇEVREYE DUYARLI BİR ŞEKİLDE EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Bu kaynağı bulup değerlendirmemize vesile oldukları için başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız.

İŞ İMKANI SAĞLAYACAK

2022 yılı son çeyreğinde ilk altın dökümünü inşallah sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber yapmak istediğimiz bu tesis, işletme döneminde doğrudan 500 ve dolaylı olarak 2 bin vatandaşımıza iş imkanı sağlamış olacak."