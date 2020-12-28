 AGİ dahil ele geçen 'NET' maaşlar açıklandı!



Asgari Ücret 2021 rakamı açıklanması ile ardından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri merak konusu oldu. Peki Asgari Ücret 2021 AGİ dahil ne kadar?

Asgari Ücret 2021 yılı için rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Bakan Selçuk, toplantısı sonrası yaptığı açıklamasında 2021 yılı içni asgari ücretin AGİ dahil 2 bin 825 TL olacağını açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından AGİ'nin ne kadar olacağı merak konusu oldu. İşte Asgari Ücret 2021 AGİ dahil ücretleri...

ASGARİ ÜCRET 2021 AGİ DAHİL NE KADAR?

Asgari ücret ile çalışan bekar birisi 2 bin 825 TL 90 kuruş alırken evli ve eşi çalışmayan ile eşi çalışan çocuklu kişilerde AGİ miktarı değişiyor.

Evli eşi çalışmayan AGİ dahil Asgari Ücret 2.879,57 TL olurken, evli eşi çalışmayan 1 çocuklunun maaşı 2.919,81 TL olacak.

İşte evli eşi çalışmayan AGİ dahil Asgari Ücret rakamı şöyle:

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN VE ÇOCUKLU ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?

Asgari ücret ile geçinen ve evli eşi de çalışan bir kişini alacağı ücret maaşı bekar asgari ücretli maaşı ile yani 2.825,90 TL olacak. Evli eşi çalışan 1 çocuklu kişini AGİ dahil alacağı asgari ücret ise 2.866,15 TL oldu.

İşte evli eşi çalışan ve çocuklu AGİ dahil Asgari Ücret 2021 rakamı şöyle:

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL