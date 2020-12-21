A Haber: Memurun Ocak zammı % 6,96 olacak A Haber: Memurun Ocak zammı % 6,96 olacak

A Haber: Memurun Ocak zammı % 6,96 olacak

A Haber: Memurun Ocak zammı % 6,96 olacak A Haber: Memurun Ocak zammı % 6,96 olacak

Memura %6.96 zam! 2021 Ocak zammı ile memur maaşları ne kadar olacak? En düşük...

Memur maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca memurun gözü kulağı Ocak zammı ile ilgili gelen haberlerde. TÜİK tarafından Temmuz-Kasım enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Aralık ayı verisine çevrildi. Bu verinin de açıklanmasının ardından yeni zam ortaya çıkacak. Aralık ayı enflasyon beklenti anketine göre, memur ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6.96 olacak.

2021 OCAK ZAMMI İLE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 4 Ocak'ta yeni zam oranlarını öğrenecekler. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Zam oranına ilişkin son ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi. Ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı. Enflasyon tahminine göre, memurlarda ve memur emeklilerinde yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak. Kesin oran için Aralık ayı enflasyon oranı bekleniyor..

MEMURA ÇİFTE KAZANÇ

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Ocak zammı yüzde 5 olursa 3 bin 905, yüzde 5.35 çıkarsa 3 bin 918 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da artacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 532,59 lira alacak.

2 çocuklu memurlar 505,55 lira aile yardımı alıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde:

BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.

BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.

KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.