81 Ülke İMF'den Borç Para İstedi

İlk Olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak insanlarda panik korku ve ülkelerin ekonomilerine ağır darbe vuran ölümcül korona virüs salgını küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzmanlar küresel bir durgunluk dönemini işaret ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi. Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

Diğer yandan,Ülkelerin sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde korona virüs nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu

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