76.8 milyarlık destek paketi açılıyor 76.8 milyarlık paket açılıyor

76.8 milyarlık destek paketi açılıyor 76.8 milyarlık paket açılıyor

Piyasaya güven ve itibar sözü veren yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, borçlanmayı daha da artıracak. Bakan Elvan, ekonominin toparlanması için bütçeden 76.8 milyar lira ilave para harcayacaklarını, bütçe açığı ve cari açığın biraz daha artacağını söyledi.

Ekonomi yönetimini Berat Albayrak'tan devralan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, önümüzdeki dönemde uygulayacağı ekonomi politikalarına ilişkin ilk mesajları verdi. Merkez Bankası ile koordineli çalışacaklarını, teşvik ve destekleri daha çok sanayiye aktaracaklarını, ekonomiyi enflasyonu artırmadan büyütmeye çalışacaklarını anlatan Elvan, piyasaya ‘güven ve itibar' sözü verdi. Bakan Elvan ekonominin toparlanması için bütçeden 76.8 milyar liralık harcama yapacaklarını, bütçe açığı, cari açık ve borçlanmanın biraz daha artacağını bildirdi.

48 SAYFALIK KİTAPÇIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Mesajlarını 48 sayfalık bir kitapçıkla aktaran Bakan Elvan, Albayrak tarafından hazırlanan ve kurların artmasıyla adeta boşa düşen Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) büyüme, istihdam ve enflasyon önemli makro hedefleri değiştirmedi. Bakan Elvan, ekonominin YEP'te yer aldığı gibi bu yılı yüzde 0.3 büyümeyle kapatacağını, işsizliğin yıl sonunda yüzde 13.8 olacağını söyledi. İşte Elvan'ın kamuoyuna verdiği ilk mesajlar:

– Önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikalarının eşgüdümü ile enflasyonun aşağı çekilmesi, mali disiplinin tam anlamıyla tesis edilmesi yönünde kararlı adımlar atılacaktır. Şeffaf, öngörülebilir ve kararlı bir biçimde uygulanacak ekonomi politikalarında güven ve itibar esas olacak, ülke risk priminin gerilemesi sağlanacaktır.

– Güçlü toparlanmayı desteklemek amacıyla yatırımlar için 38 milyar lira, eğitim ve adalet başta olmak üzere ilave personel istihdamı kapsamında 5.5 milyar lira, kamu hastanelerinin piyasaya olan borçları için 5 milyar lira, mahalli idarelere 2.3 milyar lira ve kurumların öngörülmeyen ihtiyaçları için 26 milyar lira ilave harcama yapacağız. Bu nedenle 2020 bütçe açığı geçici olarak artacak.

BORCUMUZ ARTACAK

– Kamunun finansman ihtiyacı pandemi etkisiyle artmış, bu yılın ocak-ekim döneminde yapılan net borçlanma 244.5 milyar lira olmuş, 16 Ekim'de yapılan borçlanma limiti artışı ile yeni borçlanma limiti 308.2 milyar liraya çıkmıştır. Ancak bunun oldukça altında bir net borçlanma ile yılı kapatıyor olacağız.

SICAK PARAYA GÜVEN

Bakan Elvan, “2021 yılında gerçekçi ve analitik bir risk yönetimi anlayışıyla kamu finansmanı kalitemizi artıracağız” diyerek şöyle devam etti: “Öngörülebilir yatırım iklimi ve güven artırıcı politikalarla özellikle yabancı yatırımcıların tahvil piyasasındaki payını kayda değer şekilde artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca yabancı para cinsinden iç borcu azaltacağız.” Elvan, “Yeni dönemde, nitelikli ve yüksek katma değerli ihracata dayanan büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ekonomik aktivitenin sürekliliğine ve yatırım ortamının güçlendirilmesine öncelik vereceğiz” dedi.