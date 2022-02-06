7 Şubat Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Gram Altın, saat 23:59 itibarıyla %0,16 artışla 788,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük 778,22, en yüksek 793,72 seviyelerini gören Gram Altın, günü 788,83 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 810,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 788,83 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Amerikan Doları kuru, saat 23:59 itibarıyla %0,01 azalışla 13,5677 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5054, en yüksek 13,6023 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5677 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 13.01.2022 tarihinde 13,1506 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 13,9407 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5677 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

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