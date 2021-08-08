7 ayda konut fiyat ve aidatları yüzde 20 arttı Yapılan araştırmaya göre son 7 ayda İstanbul genelinde aidatlar yüzde 20 arttı. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli 500-600 liraya çıktı. Aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerdeki en yüksek aidatlar ise bin lira ile 4 bin 500 lira arasında değişiyor.

Yapılan araştırmaya göre son 7 ayda İstanbul genelinde aidatlar yüzde 20 arttı. Markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aidat bedeli 500-600 liraya çıktı. Aynı büyüklükte bir ev için merkezi bölgelerdeki en yüksek aidatlar ise bin lira ile 4 bin 500 lira arasında değişiyor.

YÜZDE 20 ARTIŞ

Markalı konut projelerindeki aidat artışlarını değerlendiren Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 27'lere varan artış yaşanırken tekil binalarda yüzde 10-15 oranında artışları görüyoruz. 2020 yılı Aralık ayından 2021 Temmuz ayına kadar geçen sürede ise genel olarak ortalama yüzde 20 oranında artış olduğu gözlemledik. İlçe bazında artışlar yüzde 15 ile yüzde 27 arasında değişiyor" diye konuştu.