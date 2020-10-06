6 Ekim Salı çeyrek altın kaç lira oldu? altın düşecek mi? Döviz Kurları Euro ve Dolar kaç lira? BIST100

6 Ekim Salı Güncel altın fiyatları Altın ne kadar oldu? Döviz kurları 6 Ekim Salı Dolar kaç lira Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve küçük altın ons fiyatı 5 Ekim Pazartesi 2020 çeyrek altın kaç lira oldu? çeyrek altın düşecek mi? Küçük altın kaç lira? küçük altın düşecek mi? Borsada durum ne? Bıst 100 artan hisse senetleri düşen hisse senetleri hangisi?
Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyesi olarak 476 lira kadar yükselen gram altın ardından yaşadığı sert düşüşle tekrar 474 lira seviyesine indi. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, 5 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları ne durumda? Dolardaki yükseliş sürüyor euro ve dolar kaç lira lira oldu?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bigpara’dan alınan güncel altın fiyatları verilerine göre altının gramı bugün 474 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın fiyatı ise dünya çapında 1.980 dolarda yer alıyor.
ÇEYREK ALTIN Kaç Lira ?
Altında yaşanan artış nedeniyle takı amaçlı altın alanların çeyrek altın yerine gram altına yöneldiği günlerde çeyrek altın alış fiyatı 762 TL olarak belirlenirken satış fiyatı ise 777 TL’de konumlandı.
CUMHURİYET ALTINI Kaç Lira?
Yüksek miktarda alım yapanların sıklıkla tercih ettiği cumhuriyet altını ise aynı gün 3 bin 135 liradan alınıp 3 bin 167 liradan satışa sunuluyor.
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