5 Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi yeni yıla günler kala tiryakiler tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Sigara zammı ile ilgili merak edilen tüm son dakika haberini anlık olarak takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Peki, Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarındaki son durum

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.