5 Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sıgaraya Zam Geldimi?
5 Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi yeni yıla 3 gün kala merak edilen konular arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi yeni yıla günler kala tiryakiler tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Sigara zammı ile ilgili merak edilen tüm son dakika haberini anlık olarak takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Peki, Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarındaki son durum
SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi! Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi yeni yıla 3 gün kala merak edilen konular arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...
Ocak 2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi yeni yıla günler kala tiryakiler tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağını merak edenler konu hakkında yaşanan son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Sigara zammı ile ilgili merak edilen tüm son dakika haberini anlık olarak takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Peki, Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatlarındaki son durum
SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında takvim.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
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