49 bin 900 liraya sıfır otomobil! İşte markaların kampanyaları... Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı.
49 bin 900 liraya sıfır otomobil! İşte markaların kampanyaları...
49 bin 900 liraya sıfır otomobil! İşte markaların kampanyaları... Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı.
>Sıfır otomobillerde markalar kampanyalarına devam ediyor. Fiyatların aşırı yükselmesi nedeniyle markalar vade yaparak kredi kullandırmaya başladı.
Otomotiv şirketleri kampanya yaparak satışlarını hızlandırmayı hedefliyor. Fiyatların aşırı yükselmesiyle birlikte otomobil de bulunamamasından kaynaklı olarak markalar kendi bünyelerinde krediler oluşturmaya başladı.
Citroen
Berlingo Kombi modelinde 25.000 TL 12 Ay 0% faiz kampanyası bulunuyor. C5 Aircross SUV modelinde 100.000 TL 15 ay 0,99% faiz kampanyası sunuluyor.
Ford
Ford Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz
- Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 240.000 TL, 24 ay, %1,092 faiz - Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,993 faiz imkanı sunuluyor.
Honda
Honda Civic modellerinde Kasım ayı boyunca yüzde 0.68 oranında faizle 12 ay vadeli 60 bin lira kredi imkanı.
Sportage’larda 100 bin liraya 30 ay vade! Kampanya faizi yüzde 0.99
Mitsubishi Space Star
36 bin liraya 12 ay vade yüzde 0.99 faiz avantajı.
Opel modellerinde 75 bin liraya kadar yüzde 0 faizle kredi imkanı
49 bin 900 lira peşin 48 ay vade Aylık ödeme: 2990 lira
Peugeot 208
Yüzde 0 faiz 15 bin lira kredi 12 ay vade Aylık ödeme: 1500 lira
Peugeot 308
Yüzde 0 faiz 45 bin lira kredi 12 ay vade Aylık ödeme: 3750 lira
Peugeot 508
Yüzde 0 faiz 40 bin lira kredi 12 ay vade Aylık ödeme: 3333 lira
Peugeot 508
Yüzde 0 faiz 40 bin lira kredi 12 ay vade Aylık ödeme: 3333 lira
İlgili Galeriler