3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu... Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı. Sanatçı Desteği nedir Nereden başvuru yapılabilir?

3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu... 3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu... Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı.