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3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu...

3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu... Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı. Sanatçı Desteği nedir Nereden başvuru yapılabilir?

3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu...
08 Ocak 2021 Cuma 17:55

 3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu... 

3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu...  Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı.
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