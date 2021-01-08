3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu... Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı. Sanatçı Desteği nedir Nereden başvuru yapılabilir?
3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu...
3 ay boyunca 1000 lira destek!Bakanlık duyurdu... Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, salgın döneminde mağdur olan müzik sektörü çalışanlarından başvurusu onaylanan 24 bin 522 kişiye 3 ay boyunca 1000 lira destek verileceğini açıkladı.