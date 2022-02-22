23 şubat çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika
Rusya-Ukrayna krizi altın piyasasını nasıl etkileyecek?
Rusya-Ukrayna krizinde savaşın giderek sık dillendirilmesi ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşanıyor. Ukrayna Rusya savaşı gerilimi gölgesinde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın değer artışı yaşanıyor. Gram altın 800 liranın üzerinde haftaya başladı. Peki, Rusya Ukrayna gerginliği çatışmaya dönüşürse piyasaları nasıl etkileyecek? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda deprem etkisine neden oluyor. Rusya-Ukrayna gerginliği ile ülkelerin vatandaşlarını ve diplomatlarını bir bir geriye çağırmasının ardından endişelerin arttığını belirten İslam Memiş, bunun piyasalara olan olası etkisini değerlendirdi.
Güne 837,73 ile başlayan Gram Altın, saat 23:16 itibarıyla %0,54 artışla 841,74'dan işlem görüyor. Dün en düşük 837,13, en yüksek 838,01 seviyelerini gören Gram Altın, günü 837,19 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 22.02.2022 tarihinde ise 850,79 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 841,74 TL'ye karşılık gelmektedir.
GRAM ALTIN NE OLUR?
"Gram altında ise 790 liraya kadar geriledikten sonra 808 lira seviyesinden kapanış yaptı. 800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz 770 ya da 750 bandına gerileyince alabilirsiniz. Bu düşüncem halen geçerli. Sepetinizdeki düşük maliyetli altın ve dolarınıza dokunmayın, daha bir süre bu düşük maliyeti yakalayamayacaksınız.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
Güne 13,6697 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 23:16 itibarıyla %1,08 artışla 13,8095 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,5805, en yüksek 13,7427 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,6687 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 22.02.2022 tarihinde ise 13,9081 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,8095 TL'ye karşılık gelmektedir.
EURO KAÇ LİRA OLDU?
Güne 15,5008 ile başlayan Euro kuru, saat 23:16 itibarıyla %1,18 artışla 15,6621 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4133, en yüksek 15,5307 seviyelerini gören Euro, günü 15,4991 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 22.02.2022 tarihinde ise 15,7916 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,6621 TL'ye karşılık gelmektedir.Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!!